GAUVREAU LINDSAY, Sylvie



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 29 septembre 2023, à l'âge de 64 ans, est décédée madame Sylvie Gauvreau, épouse de monsieur Christian Lindsay. Elle était la fille de feu madame Cécile Jacques et de feu monsieur Réal Gauvreau. Elle demeurait à Québec.Outre son époux Christian, elle laisse dans le deuil ses enfants Patrick (Marie-Hélène Joron) et Jessica (Francis Simard); ses petits-enfants qu'elle aimait tant : Gabriel, Laurence, Adam et Dahlia; ses soeurs : Carolle (Gilles Dureault) et Lynda (Claude Rhéaume); son beau-frère Jasmin Lindsay et sa belle-soeur Viviane Lindsay (John Jenkins); ainsi que sa parenté et ses ami(e)s. Selon ses volontés, la famille se réunira en toute intimité pour une cérémonie en son hommage. Les cendres seront inhumées au Mausolée Catherine-de-Saint-Augustin du cimetière St-Charles. Remerciements au personnel de l'Unité d'Hémato-Oncologie de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus et de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. La famille tient à remercier spécialement Marie-Claude pour sa grande gentillesse et son empathie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Leucan Site web: www.leucan.qc.ca