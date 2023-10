SAVARD, Michel



À son domicile, le 16 septembre 2023, à l'âge de 74 ans et 7 mois, est décédé monsieur Michel Savard. Il était le fils de feu Léonne Belleau et de feu Jacques Savard et le frère de feu Gilles Savard. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " située sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, son frère Jean Savard (Jacqueline Brousseau) et sa sœur Jocelyne Savard; son neveu Louis-Philippe et sa nièce Isabelle (Francis Parent); son petit-neveu et ses petites-nièces : Jack, Mia, Lyvia, Emma et Jane; ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(e)s principalement Line Julien et Réjean Giroux. La famille tient à remercier Réjean pour toute l'aide qu'il lui a apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à L'Association pulmonaire du Québec, 6070 rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal Qc, H1N 1C1, 514-287-7400, www.poumonquebec.ca