DESBIENS, Francine



À l'Hôpital Régional de Portneuf, le 2 octobre 2023, à l'âge de 72 ans, est décédée dame Francine Desbiens, épouse de monsieur Simon Girard. Elle était la fille de feu dame Lucie Duguay et de feu monsieur Camille Desbiens. Elle demeurait à Saint-Raymond.La famille vous accueillera aude 13 heures à 15 heures.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Simon; ses enfants : Stéphane (Marilène Bastille), Isabelle (Rock Hamel) et Patrick (Geneviève Bourque); ses petits-enfants : Anthony Girard, Gabrielle Girard, Darren Hamel et Lexie Hamel; ses frères et soeurs : Gladys, Louise, Thérèse, Serge, Alcide, Pierrot, feu Yvon, feu Ghyslain et feu Ginette; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Girard : Hélène, Martial et Louis-Marie ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel de l'Hôpital Régional de Portneuf pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de Recherche sur le cancer , 625, Avenue du Président Kennedy, Montréal (Qc) H3A 3S5, tél. : 514-861-9227 ou 1-888-766-2262, site web : www.societederecherchesurlecancer.ca