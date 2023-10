LACHANCE, Rolande



À l'Hôpital St-Sacrement de Québec, le 27 septembre 2023, à quelques jours de son centième anniversaire, est décédée dame Rolande Lachance, fille de feu dame Laetitia Delisle et de feu monsieur Arthur Lachance. Née le 9 octobre 1923, madame était retraitée de Revenu Québec et demeurait à Québec.Les membres de la famille recevront les condoléances à compter de 13h, àLes cendres seront déposées au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Madame Lachance laisse dans le deuil ses neveux et nièces des familles Lachance et Jacques ainsi que plusieurs petits-neveux et petites-nièces. La famille remercie tout le personnel de l'Urgence de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus et de l'Hôpital St-Sacrement pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.