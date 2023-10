LNH: Pierre-Luc Dubois auteur d’un doublé avec les Kings

Visiblement, le premier but de Pierre-Luc Dubois avec les Kings de Los Angeles contre les Jets de Winnipeg lui a donné des ailes, lui qui a inscrit un doublé jeudi soir face au Wild du Minnesota, dans une victoire de 7 à 3 des siens.

Avec un peu de chance, l’ancien des Blue Jackets de Columbus a gagné sa course face à Connor Dewar et a battu Marc-André Fleury entre les jambières. Il a ajouté son deuxième but de la rencontre 12 secondes plus tard, et a marqué l’histoire en s’emparant de la troisième place chez les Kings pour deux filets inscrits par le même joueur en aussi peu de temps.

Même si la formation de Los Angeles a été menée au pointage 2 à 1 en première période, ces deux filets de Dubois en fin de première période a permis aux hommes de Todd McLellan de retourner au vestiaire avec une avance de 4 à 2.

Fleury, quant à lui, a connu une soirée difficile avec cinq buts alloués sur 24 tirs.

Les Coyotes l’ont eu facile contre les Blues

Les Coyotes de l’Arizona se sont facilement défaits des Blues de Saint-Louis par la marque de 6 à 2. Dans la victoire, Clayton Keller, Sean Durzi et Nick Schmaltz ont chacun inscrit un but et une aide. La recrue Logan Cooley a, quant à elle, récolté une mention d’aide.

Chez les Blues, Jakub Vrana et Samuel Blais ont assuré la réplique.

Le cerbère Conor Ingram a signé son premier gain de l’année en arrêtant 24 des 26 rondelles qui lui ont été dirigées. Les hommes d’André Tourigny ouvriront leur saison locale samedi lorsque les Ducks d’Anaheim seront les visiteurs.

Les Oilers et les Jets s’inclinent

Après une victoire nette et sans bavure 6 à 1 face aux Predators de Nashville, les Oilers d’Edmonton sont retombés dans leurs travers, s’inclinant 4 à 1 contre les Flyers à Philadelphie. C’est la troisième défaite des coéquipiers de Connor McDavid cette saison.

Ce dernier a d’ailleurs amassé une aide sur le seul filet des siens, inscrit par Zach Hyman.

Cam Atkinson, avec deux buts, et Sean Couturier (deux aides) ont largement contribué au succès de leur équipe. Carter Hart n’a cédé qu’une seule fois sur 23 tirs.

Les Jets ont connu le même sort que les Oilers, s’inclinant 5 à 3 face aux champions de la coupe Stanley, les Golden Knights de Vegas, et ce malgré les deux buts d’Alex Iafallo.

Le défenseur Shea Theodore a amassé trois aides, tandis que Jonathan Marchessault a répliqué au premier but des Jets en fin de première période.