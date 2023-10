BEAUDET, Rose-Aimée Leclerc



À Saint-Flavien, le 27 septembre 2023, est décédée Mme Rose-Aimée Leclerc. Âgée de 98 ans, elle était l'épouse de feu Jean-Charles Beaudet, la fille de feu Louisa Bernier et feu Joseph Leclerc. Native de Saint-Édouard, elle a résidé de nombreuses années à Lotbinière avec sa famille, avant de s'installer à Saint-Flavien au centre d'hébergement. Elle a rejoint sa fille Hélène qui l'a prédécédée. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Nicole (Michel-M. Fortier), Jeannine (Réjean Lemay), Yvon (Ginette Auger), Lise, Gaston, Suzanne et Nathalie (Alain Matton); ses petits-enfants : Annick (Jimmy Lavoie), Nicolas, Jonathan, Samuel (Nancy Desrochers), Lysanne (Patrice Ruest), Pierre-Luc (Jessica Labelle), Jean-François (Marie-Claude Simard), Louis-Philippe (Éric Corriveau), Ludovica, feu Emmanuel, Jessica (Guy Paradis), Meggie (Claude Côté Lambert), Claudia, Charles et Alexandre; ses seize (16) arrière-petits-enfants et ses trois (3) arrière-arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de : Lisette (feu Laurier Prince), Martin (Lucette Bergeron), Viateur (Suzanne Coallier), Doris et Étiennette (Marcel Gagnon). Elle était aussi la sœur de : Clément, Thomas, Lucienne, Léopold (feu Gabrielle Beaudet), Jean-Luc (Mariette Demers), Georges-Étienne, Héléna et Bernadette qui sont tous décédés avant elle. De la belle-famille Beaudet, sont aussi endeuillés : Aline (feu Viateur Dupré), Claire (feu Raymond Fréchette), Thérèse (feu Rodrigue Lapointe) et Marcelle (feu Marcel Pellerin). L'ont prédécédée, Lucie (feu Alexandre Falstreau), Auguste (feu Lina Blanchard), Pauline (feu Jean-Guy Tanguay), Jacqueline (feu Antonio Tancrède), Aurélie (feu Rolland Narbonne), Marielle (feu Maurice Beaudet), Clémence (feu Paul Bouffard), Edmond et Laurent (Lise Poulet). Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux et nièces. La famille recevra les condoléancesà compter de midi.Des remerciements très sincères sont adressés au personnel du Centre d'hébergement (CHSLD) de Saint-Flavien pour les bons soins prodigués. Pour exprimer votre sympathie, la famille apprécierait des dons à la communauté de Lotbinière, par un chèque fait à l'ordre de " Paroisse Saint-Laurent RC ", posté au 7510, route Marie-Victorin, Lotbinière, (Qc) G0S 1S0.