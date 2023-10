MERCURE, Paul



Monsieur Paul Mercure est décédé, entouré des siens, à la Maison Michel-Sarrazin, le 7 octobre 2023. Il était l'époux de madame Lucille Couture et le fils de feu monsieur Maurice Mercure et de feu madame Juliette Demers. Il demeurait à Québec et autrefois à St-Augustin-de-Desmaures. Les membres de la famille recevront les condoléances au :le vendredi 27 octobre 2023 de 19h à 21h et le samedi 28 octobre de 9h à 10h30.et, de là, au cimetière paroissial. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Isabelle et Julie (Philippe Blouin); ses petits-enfants : Clémence et Hubert; ses sœurs et son frère : Luce (Pierre Leblanc), Suzanne (feu Clément Gourde), Céline et André (Louise Boily); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Couture : Marthe Couture (Denis Sanfaçon), Guy Couture (Marie Marceau), Grégoire Couture, Carole Couture (Yves Côté), André Couture (Lucie Vézina), Danielle Couture (Daniel Sing) et Marcel Couture (Josée Bélanger), ses neveux et ses nièces ainsi que de nombreux parents et amis. En sa mémoire vous pouvez faire un don au Théâtre du Trident via leur site web : https://www.letrident.com/faire-un-don/ La famille tient à remercier l'équipe des soins palliatifs du CLSC Ste-Foy-Sillery ainsi que tout le personnel de la Maison Michel-Sarrazin, pour les bons soins prodigués. Vous pouvez envoyer vos messages de sympathie via le courriel du complexe funéraire.