Achat d’une fourgonnette ou réduction de l’hypothèque?

Parfois, la vie nous réserve d’agréables surprises! Comme en témoigne cette question d’un lecteur:

«J’ai une grosse rentrée d’argent qui va arriver sous peu, et j’ai besoin d’acheter une fourgonnette, car la famille s’agrandit. Ma question: est-ce que je devrais acheter une fourgonnette d’occasion, la payer comptant et mettre le reste sur l’hypothèque? Ou acheter ou louer une fourgonnette neuve, la payer par versements, et mettre tout l’argent sur l’hypothèque?»

Qu’est-ce qui est le plus avantageux?

Afin de répondre adéquatement à votre question, nous avons magasiné une fourgonnette et effectué les simulations selon les prémisses suivantes.

Somme reçue: 50 000$.

Hypothèque de 300 000$ amortie sur 25 ans à un taux fixe de 6,29%, terme 5 ans.

Achat comptant d’une fourgonnette d’occasion. Plusieurs modèles sont disponibles et le prix varie selon l’année du véhicule et son kilométrage. Nous avons sélectionné un modèle 2019 à 28 000$, taxes incluses.

Achat par versements d’une fourgonnette 2023. Le paiement d’un véhicule neuf s’effectue sur 8 ans. Nous avons sélectionné un modèle tout équipé de base, sans prendre la garantie prolongée ni le plan d’entretien sur 5 ans. Prix de vente: 49 940$, taux d’intérêt de 6,99% plus les taxes, 0 comptant. Mensualités: 782$, taxes incluses.

Location d’une fourgonnette 2023. La location d’un véhicule neuf s’effectue sur 5 ans. Plusieurs modèles sont offerts. Nous avons sélectionné un modèle tout équipé de base. Coût de location: 1057$/mois plus les taxes, 24 000 kilomètres inclus. Mensualités: 1215$.

Scénario 1

Vous achetez la fourgonnette d’occasion comptant et diminuez l’hypothèque avec le solde. En supposant que les clauses de votre prêt autorisent les remboursements en tout temps sans pénalité, la diminution de l’hypothèque par paiement anticipé serait de 50 000$ - 28 000$ = 22 000$.

***TABLEAU à insérer****

Scénario 2

Vous affectez toute la somme reçue au remboursement de l’hypothèque et achetez la fourgonnette neuve.

***TABLEAU à insérer****

Scénario 3

Vous louez la fourgonnette neuve et affectez l’argent au remboursement de l’hypothèque.

***TABLEAU à insérer****

Cette troisième possibilité indique une économie de 59 968$ une fois la location terminée.

Cependant, vous ne possédez plus de véhicule après 5 ans.

Conclusion

En réponse à votre question, l’achat d’une voiture d’occasion semble donner de meilleurs résultats à court terme. Cependant, les frais d’entretien risquent d’être plus élevés et la durée de vie du véhicule demeure la grande inconnue. La location ou l’achat d’une fourgonnette neuve donnent des résultats comparables sur 5 ans. Au-delà de cette période pour la location, vous devrez reprendre une nouvelle location. Par contre, si vous n’êtes pas un adepte de la nouveauté à tout prix et désirez garder votre véhicule sur une longue période, l’achat s’avère une bonne option. Dans chaque cas, l’impact sur votre hypothèque est significatif. Votre décision devrait refléter votre situation financière, vos préférences et vos objectifs à long terme.

Conseils