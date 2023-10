Arrêté en possession d'une arme prohibée: sérieuses accusations contre Pacifique Niyokwizera

Arrêté avec une arme de poing chargée en sa possession, Pacifique Niyokwizera, le jeune homme qui s’était dit victime de brutalité policière par le SPVQ en novembre 2021, fait de nouveau face à la justice.

L’intervention des autorités a débuté vers 17h mercredi lorsqu’une « patrouille régulière » a intercepté, dans le secteur de Limoilou, un véhicule qui semblait avoir été volé

« Après des vérifications, les policiers ont saisi dans le véhicule un silencieux pour arme à feu », indique Sandra Dion, porte-parole du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

Les trois individus qui se trouvaient à bord du véhicule, des hommes âgés entre 20 ans et 28 ans, ont alors été arrêtés pour permettre une fouille plus approfondie.

Il s’agissait de Pacifique Niyokwizera, Colin Carel Ntahindurwa et Alexandre Sirett Rosario. Les trois hommes sont bien connus du milieu policier.

Possession en vue de trafic

Dans la voiture, les policiers ont découvert une arme de poing chargée, environ 55 grammes de cocaïne divisés en plusieurs sachets et environ 5 grammes de cannabis.

Ils ont également saisi plus d’une quinzaine de cellulaires et plus de 1800$ en argent liquide.

« Le dossier d’enquête a été pris en charge par le projet MALSAIN. Les trois hommes ont été interrogés par les enquêteurs et ils devraient comparaître au courant de la journée », précise Mme Dion.

Selon l'acte de dénonciation déposé jeudi au Palais de justice de Québec, Pacifique Niyokwizera, 20 ans, fait face à neuf chefs d’accusation, notamment d’avoir eu en sa possession une arme à feu prohibée chargée sans permis, d’avoir porté dissimulée une arme et d’avoir eu une arme dans un dessein dangereux. Il est également accusé d’avoir eu en sa possession des pièces d’identité «concernant une autre personne».

Deux des chefs visant les trois coaccusés sont en lien avec les stupéfiants, soit possession dans le but d’en faire le trafic, ainsi que d’avoir eu en leur possession une somme d’argent obtenue de la perpétration d’une infraction criminelle.

Précisons toutefois que le vol de véhicule ayant initialement mené à l’interception des suspects s’est avéré non fondé.

Démêlés avec la justice

Pacifique Niyokwizera, qui venait à peine d’avoir 18 ans, a fait les manchettes la première fois à l’automne 2021, alors qu’il affirmait avoir été victime de brutalité policière.

Une vidéo de son arrestation dans laquelle on le voit être rudement projeté au sol par des policiers à la sortie des bars avait alors fait le tour du web.

Photo d'archives

Un proche qui s’est porté à sa défense à l’époque, Mamadou Kalilou Barry, a été accusé quelques jours plus tard d’avoir participé au viol collectif de deux adolescentes de 15 ans avec deux complices. Les actes auraient été commis en août 2021.

Il nous est toutefois impossible de dévoiler l’identité de ses deux complices allégués, comme ils étaient mineurs au moment des faits. Ces derniers ont toutefois atteint la majorité depuis.

En mai 2022, la famille du jeune homme réclamait 180 000$ à la Ville de Québec et au SPVQ pour l’arrestation « injustifiée » et « brutale » dont il se disait victime.

- Avec la collaboration de Pierre-Paul Biron

Rappel du dossier de Pacifique Niyokwizera

27 novembre 2021 : La vidéo de l’arrestation musclée de Pacifique Niyokwizera, à la sortie du Dagobert sur Grande-Allée, fait le tour du web.

3 décembre 2021 : Mamadou Kalilou Barry, qui a défendu son ami Pacifique Niyokwizera lors de l’arrestation musclée, est accusé d’avoir agressé sexuellement deux adolescentes de 15 ans avec deux complices d’âge mineur, en aout 2021.

26 janvier 2022 : Pacifique Niyokwizera fait face à deux chefs d’accusation pour bris de conditions. Il doit revenir en cours le 6 décembre dans ce dossier.

21 mai 2022 : La famille de Pacifique Niyokwizera réclame 180 000$ à la Ville de Québec et au SPVQ pour blessures, troubles, stress et inconvénients découlant de l’arrestation de novembre 2021.

18 octobre 2023 : Pacifique Niyokwizera est arrêté avec deux autres individus pour possession de drogue dans le but d’en faire le trafic. Une arme de poing chargée et un silencieux sont retrouvés dans leur véhicule.