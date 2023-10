CARON, Jean-Marc



Au CHSLD St-Brigid's Home, le 6 octobre 2023, à l'âge de 84 ans et 4 mois, est décédé monsieur Jean-Marc Caron, époux de madame Colombe Gagnon, fils de feu madame Ida Jenniss et de feu monsieur Arthur Caron. Il demeurait à Québec.Outre son épouse Colombe, il laisse dans le deuil ses deux enfants : Vincent et Isabelle; ses petits-enfants : Tom et Lorie, Marie-Laurance, Sara-Jane et Gabrielle, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille remercie le personnel du CHSLD St-Brigid's Home pour les soins prodigués et leur accompagnement.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h.