PARADIS EMOND, Bernadette



Au Centre Hospitalier de l'Université Laval (CHUL) de Québec le 24 septembre 2023, est décédée à l'âge de 64 ans et 2 mois, madame Bernadette Emond, épouse de monsieur André Paradis. Elle était la fille de feu Georges-Henri Emond et de feu Thérèse Sirois. Elle demeurait à Saint-Agapit et autrefois à Rivière-Ouelle, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances à la, de 9h à 10h50.et sera suivi de l'inhumation des cendres au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil son époux bien-aimé André, ses enfants: Jean-Philippe et Valérie (Steven Boucher); ses petites-filles: Kellyann et Magalie. Elle était la soeur de feu Bertrand Emond (Thérèse Lévesque) et la demi-soeur de Monique Sirois (Jean-Claude Isabel). De la famille Paradis, elle était la belle-soeur de: feu Diane (Jean-Paul Guérard), feu Yvon (feu Émilienne Picard), Lise (Viateur Boies), Martine (Denis Guérard). Sont aussi affectés par son départ ses neveux et ses nièces: Marianne, Nadine, Nathalie, Sébastien, Nicolas, Cindy, Marie-Claude et Rachel, ses cousins, ses cousines, ses autres parents et ami(e)s. La famille désire exprimer sa reconnaissance aux membres du personnel du CHUL pour leur soutien et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC. Don en ligne: coeuretavc.ca/dons