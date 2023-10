CHÂTIGNY, Nicole



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, est décédée, le 16 septembre 2023, à l'âge de 61 ans, madame Nicole Châtigny. Originaire de Saint-Isidore en Beauce, elle résidait à Saint-Lambert-de-Lauzon. Elle était la fille de feu Germaine Poliquin et de feu Robert Châtigny. Ces dernières années, elle travaillait comme enseignante en francisation auprès d'une clientèle immigrante. Elle a également enseigné le français et l'espagnol au niveau secondaire et aux adultes pendant de nombreuses années. Elle laisse dans le deuil son frère et ses soeurs : Marcel, Micheline et Hélène; sa nièce : Marie-Pier (André Lessard); ses neveux : Bruno Morin (Caroline Couture) et Benoit (Marie-Lou Boucher); ses petits-neveux : Laurent, Renaud et Lambert Morin; Zachary, Jérémy et Alexy Lessard; ses tantes : Juliette Poliquin-Bégin, Paulette Moreau-Poliquin, Claire Brochu-Châtigny et son oncle et parrain : Gérard Châtigny. Elle laisse également dans le deuil ses cousins et cousines, son grand ami : Serge-Jocelyn Goulet, de nombreux ami(e)s, ainsi que ses voisin(e)s très chers. La famille tient à remercier madame Hélène Plante pour son soutien auprès de notre soeur, le personnel soignant du 7e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis et l'équipe du Centre Régional Intégré en Cancérologie (CRIC). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer. La famille vous recevraà compter de 9 heures auau même endroit. Par la suite, la mise en niche de l'urne se fera au cimetière de Saint-Isidore.