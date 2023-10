Budget de l’an 1 de Paul St-Pierre Plamondon: au-delà de sa viabilité, le Québec devra être prospère

C’est très courageux de la part du Parti Québécois et de Paul St-Pierre-Plamondon que de se lancer dans l’écriture du budget de l’an 1 d’un Québec souverain. Personne ne réclamait ledit document, personne ne parle de souveraineté, il n’y a ni campagne référendaire ni campagne électorale, bref, c’est une initiative purement pequisto-pequiste.

C’est tout de même un exercice périlleux, semé d’embûches et de pièges. La proposition, qui ne risque pas d’être mise à exécution de sitôt, sera disséquée, analysée, commentée dans ses moindres détails, et ce, même lorsqu’elle n’est après tout qu’un exercice de fiction intellectuelle.

Paul St-Pierre Plamondon veut démontrer qu’un Québec souverain est viable économiquement. Mais il faudra faire plus que prouver sa viabilité, sa survie. Il faudra démontrer sa capacité à prospérer plus et de manière plus durable.

Le budget devra aussi répondre à la question des sources de revenus de l’État, notamment de la péréquation canadienne. Comment un Québec souverain comblera ces revenus, alors que ses postes de dépenses devront augmenter? Inutile de dire que les impôts actuellement versés au fédéral suffiront, les chiffres sont clairs là-dessus, ce n’est pas le cas.

Après deux ans d’attente, deux ans de reports, les attentes envers le budget de l’an 1 sont très élevées. Ce document pourrait remettre la souveraineté à l’ordre du jour ou contribuer à enterrer cette idée encore plus loin dans les priorités des Québécois. La marge d’erreur est très mince, et Paul St-Pierre-Plamondon puise dans sa réserve de courage pour faire cette démonstration.

C’est d’autant plus difficile lorsque la proposition sera forcément commentée par nul autre que François Legault, désormais chef de la CAQ, mais qui s’était autrefois également plié à l’exercice avec succès. La conjoncture économique était néanmoins différente, le nombre de milliards reçus du Canada à travers la péréquation également.

Paul St-Pierre-Plamondon devra faire mieux avec des circonstances moins favorables, et c’est dans ce contexte qu’il devra se montrer convaincant lundi.