ROY, Adrien



Au Centre d'hébergement de Saint-Isidore, le 1er octobre 2023 à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Adrien Roy, époux de madame Nicole Pelchat. Il était le fils de feu Jules Roy et de feu Éva Bolduc. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse Nicole, il laisse dans le deuil son fils : Christian (Danielle Cameron); ses petits-enfants : Lily Roy et Matis Roy; ses frères et sœurs : Lucien (Marie Dumont), feu Maurice (Jeanette Coulombe), feu Irène, feu Iliane (feu Laval Plante), feu Gisèle, feu Hervé (Luce Bernier), Carmen (feu Léo Buteau), Huguette (feu Lucien Châtigny), Claudette (feu Gaston Croteau), Murielle (feu Claude Grégoire), Bertrand (Ginette Langlois), Raynald (Diane Rousseau) et Ghyslain (Dianne Gervais); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Pelchat : Raynald (Lina Leblanc), Benoit (Thérèse Lemieux), Léo, Diane, Yolande, Lizette (Mario Robitaille) et Daniel (Annie Larochelle). Il laisse également dans le deuil de nombreux amis, cousins, cousines, neveux et nièces et autres parents. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement de St-Isidore pour les bons soins et les attentions reçues. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Parkinson Canada. La famille vous accueillera au complexe, à compter de 11h.