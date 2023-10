LACHANCE, Daniel



Au CHSLD Vigi Saint-Augustin, le 30 septembre 2023, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Daniel Lachance, époux de madame Yolande Croteau. Il était le fils de feu Anita Bergeron et de feu Eudore Lachance. Il habitait à Saint-Augustin-de-Desmaures. Daniel s'était fait connaître en particulier dans les animations liturgiques, dominicales et charismatiques de même qu'en tant qu'auteur-compositeur de chants religieux. Sa famille recevra les condoléances, dès 10h, enOutre son épouse, monsieur Lachance laisse dans le deuil sa soeur Laurette (feu Kenneth Macdonald); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Croteau : Liliane (feu Lionel Lauzé), Roland (feu Louise Lord et feu Claire Lamarche), Gérard (Françoise Lemay) et Georgette (feu Clermont Blais) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousin(e)s et ami(e)s. Outre ses parents, il est parti rejoindre ses frères et soeurs : Georges (feu Marcelle Desautels), Marcelle, Marjorie, Valérien (Hermance Desbiens), Gabrielle et Jacques (feu Gertrude Desbiens); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Croteau : Alice (feu Wilfrid Lemay), Henri (feu Jeanne-Mance Lauzé), Rachel (feu Arthur-Emile Gingras), Jean-Marie (feu Thérèse Côté), Lucienne (feu Jean-Paul Côté), Julienne (feu Arsène Côté), Gertrude (feu Réjean Chayer) et Roger (feu Liliane Jubinville). La famille tient à remercier chaleureusement l'ensemble du personnel du CHSLD Vigi Saint-Augustin pour les bons soins prodigués, leur bienveillance et leur humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par une offrande de messes ou par un don à l'Association des bénévoles du CHSLD Vigi Saint-Augustin inc. (418-871-1232). Des formulaires seront disponibles à l'église lors des funérailles.Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.