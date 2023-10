ANGERS, Yvette



À l'Hôpital de Shawinigan, le 5 octobre 2023, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Yvette Angers, épouse de feu monsieur Antoine Perron, fille de feu monsieur Rodrigue Angers et de feu dame Imelda Sauvageau. Elle demeurait à Saint-Ubalde. La famille recevra les condoléances enà compter de 10 h, suivi d'L'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Madame Angers laisse dans le deuil ses enfants : Michel, René (Manon Laframboise), Yvan (Linda Lachance), Monique (Conrad Hamelin), Richard (Line Lebeuf), Alain (Lucie Marcotte), Réjean et Gilbert (Sandra Genest); ses petits-enfants : Valérie, Samuel, Cynthia, Yan, Mariane, Joanie, William, Marie-Christine, Stéphanie, Marc-André, Natsuda, Krissane, Sandrina et Janie; ses quinze arrière-petits-enfants; ses soeurs : Brigitte et Denise; son beau-frère Raymond Marcotte ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son époux, ses parents ainsi que son frère et sa soeur, ses beaux-frères et ses belles-soeurs des familles Angers et Perron. La famille tient à remercier le personnel de la Villa des Sablois et de l'Hôpital de Shawinigan pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation IUCPQ https://fondation-iucpq.org/. Des formulaires seront disponibles à l'église.