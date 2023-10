LACHANCE, Joseph (Jos)



À Québec, le 22 septembre 2023, à l'âge de 93 ans et 6 mois, est décédé monsieur Joseph Lachance, époux de feu Sylvia Béchette. Il était le fils de feu Marianne Bédard et de feu Rosaire Lachance. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h30 à 11h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au Parc Commémoratif La Souvenance. Il laisse dans le deuil son frère Edmond, son beau-frère Léopold "Paulo" Béchette (Francine Guillot); sa petite cousine bien-aimée Line; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Il est parti rejoindre là-haut, ses sœurs et frères : Yvette, Henriette, Yolande, Claire, Roger, Marcel, Raymond, André et Albert.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec - Soins palliatifs Hôpital de l'Enfant Jésus. Site Web : https://fondationduchudequebec.org/dons-in-memoriam/ . Des formulaires seront disponibles sur place.