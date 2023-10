TURGEON, Claude



Au Centre d'hébergement de Limoilou, le 29 septembre 2023, à l'âge de 93 ans et 5 mois, est décédé entouré de l'amour de sa famille, monsieur Claude Turgeon, époux de feu dame Rita Poulin, fils de feu Alexina Boutin et de feu Henri Turgeon. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " située sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, ses enfants : Denis (Ruth Fay), Anne (Denis Légaré), Lucie (Rudolf Marti) et France (Yves Villeneuve); ses petits-enfants : Andréanne (Guillaume Bédard-Pagé), Jean-Simon (Craig Jarrett), Marc-Olivier, Catherine et Camille; ses arrière-petites-filles : Roselyn et Naomi; ses frères : feu Guy (feu Yolande) et feu Gaston (Huguette); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Poulin : feu Émilien, feu Paul (Thérèse), Jeannine (feu Rosaire), feu Madeleine (feu Gérard), feu Laurent, feu Marius, Rose-Aimée et feu Jean-Paul; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement de Limoilou pour les bons soins prodigués et leur bienveillance.