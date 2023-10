DORVAL, Yvon



À l'Hôpital St-Sacrement, le 3 octobre 2023, à l'âge de 88 ans et 3 mois, est décédé monsieur Yvon Dorval, époux en premières noces de feu dame Denise Moisan et en secondes noces de dame Gemma Bilodeau. Il était le fils de feu Éphrem Dorval et feu Léontine St-Pierre. Il demeurait au Faubourg Giffard à Québec., la famille vous accueillera aude 9h à 11h.Il laisse dans le deuil ses enfants, gendre et belles-filles : Bertrand (Fabienne Racine), Martin (Marlène Ratté) et Caroline (Martin Lachance), le fils de Gemma, Rémy (Caroline Vallée); ses petits-enfants : Julie-Anne, William, Nicolas, Charles, Marie-Pier, son arrière-petit-fils, Nathan et sa filleule Sylvie Fortin. Issu d'une nombreuse famille, il laisse aussi dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : Colette (feu Gaétan Bilodeau), Ghislaine (feu Claude Descôteaux), Roger (Jacques Gendreau), Luc Vigneux (feu Raymond Dorval), Louise (Bernard Godbout), Lucie et Richard (Aline Plante). Il était également le frère de feu : Paul-Henri, Réjeanne, Gaston, Jean-Paul, Marcel, Denise, Robert, Yolande, Laurianne et Jacqueline Dorval. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bilodeau : feu Raymond-Marie (Gisèle Larochelle), feu Lionel (Claudette Fortier), feu Annette (Jean- Paul Blanchette), Alice (Jacques Simard), Jacques (Denise Simard), Laurent (Marie-Claire Pelletier) et Alphonse-Marie (Claudette Carrier); son beau-frère et ses belles-sœurs de la famille Moisan : feu Louisette (feu Marcel Montminy), Mariette (feu Émile Fortin), Yvette, feu Guy, feu Jean-Pierre et Richard (Céline Gosselin) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Un merci chaleureux à tout le personnel de sa résidence Le Faubourg Giffard et au personnel des hôpitaux du CHU de Québec, particulièrement l'équipe de l'unité de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI). Merci de compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation Richelieu Québec-Ancienne-Lorette (richelieuancienne-lorette.org) ou à l'œuvre de Jean Lafrance (https://www.lesoeuvresjeanlafrance.ca/faire-un-don/).