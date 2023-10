Chris Rock & Kevin Hart: un documentaire Netflix sur leur tournée en duo

Netflix prépare un documentaire sur les coulisses de la tournée Rock Hart: Only Headliners Allowed de Kevin Hart et Chris Rock, qui sera disponible le 12 décembre.

Le documentaire, titré Headliners Only, a été tourné en juillet 2022, alors que les deux titans du monde de l’humour donnaient une série de quatre spectacles à guichets fermés dans l’État de New York.

Lors de ce visionnement d’une heure et 22 minutes, les téléspectateurs auront la chance de découvrir l’envers du décor de cette tournée, qui a rempli le Madison Square Garden de New York et le Barclays Center de Brooklyn, en plus d’être témoins de conversations entre Kevin Hart et Chris Rock au sujet de leurs débuts et des difficultés qu’ils ont rencontrées dans leur quête du succès.

«C’est l’histoire de deux parcours différents, qui se sont, d’une certaine façon, alignés et rejoints au sommet», mentionne Kevin Hart dans la bande-annonce du documentaire.

2022 aura été une année chargée pour les deux vedettes; alors que Hart présentait son spectacle Reality Check dans une trentaine d’arénas en Amérique du Nord, dont le Centre Bell, Rock s’affairait pour sa part à faire le tour du monde avec sa tournée Ego Death.