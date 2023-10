Cuba: 10 hôtels tout inclus pour tous à Cayo Coco

Évadez-vous vers les cayes de Cuba (appelées cayos en espagnol), situées au large de la côte nord de l’île de Cuba, du côté atlantique, qui sont peu habitées et qui comprennent des îles de villégiature bien connue, dont la populaire Cayo Coco. Il y a aussi Cayo Guillermo, Cayo Paredón Grande et Cayo Cruz, toutes prisées pour leurs kilomètres de sable blanc, leurs eaux peu profondes de couleur turquoise et l’accueil chaleureux des Cubains.

Partez vers ce véritable paradis pour des vacances au bord de la mer en formule tout inclus dans l’un de ces 10 hôtels offerts – entre autres – par Sunwing, Transat ou Vacances Air Canada.

Voici 10 des meilleurs hôtels tout inclus pour tous de Cayo Coco, à Cuba:

1. Pullman Cayo Coco, Cayo Coco

Situé sur l’une des plus belles plages de Cayo Coco, playa Las Coloradas, le Pullman est une destination pour les amateurs de luxe et de tranquillité. Tout près de l’aéroport international de Cayo Coco, cet hôtel propose une offre de restauration variée, beaucoup d’animation, une section réservée aux adultes et un mini-club pour les enfants de 4 à 12 ans. L’attraction principale demeure la plage où vous pourrez vous prélasser pendant des heures.

4 à 4,5 étoiles (selon les voyagistes*)

2. Iberostar Daiquiri, Cayo Guillermo

Sur la petite île de Cayo Guillermo, le complexe hôtelier Iberostar Daiquiri propose une formule tout inclus qui saura plaire à toute la famille, tant par ses installations et son divertissement que par son côté abordable. La discothèque Havana Club est prisée par les danseurs qui aimeront s’y trémousser jusqu’au matin.

4 étoiles

3. Hotel Playa Paraiso, Cayo Coco

Que vous voyagiez en famille, entre amis ou en couple, l’hôtel Playa Paraiso est un petit paradis comme son nom l’indique. Jolie plage, excellent service et animation de jour comme de soir vous y attendent. Vous devriez tomber sous le charme de son prix plus qu’abordable.

4 étoiles

4. Valentín Cayo Cruz, Cayo Cruz

Offrez-vous des vacances entre adultes au somptueux tout inclus 5 étoiles Valentin Cayo Cruz. Avec une piscine à débordement, un spa ($), plusieurs restaurants et de nombreux bars où siroter un cocktail, vous décrocherez du quotidien. Les chambres modernes et spacieuses vous permettent de vous retrouver en toute tranquillité pour la nuit avant de reprendre les activités le lendemain.

4 à 4,5 étoiles

5. Iberostar Selection Esmeralda, Cayo Cruz

L’hôtel tout inclus Iberostar Selection Esmeralda vous propose des vacances amusantes en famille. Ce complexe 4 étoiles a non seulement un service exceptionnel, mais il dispose aussi d’un club mini, d’un club ado, d’un parc aquatique et d’une piscine pour enfants. Les adultes qui désirent un peu de calme pourront se retrouver au bord de la piscine qui leur est réservée.

4 étoiles

6. Grand Muthu Rainbow, Cayo Guillermo

Sortez votre drapeau arc-en-ciel, le Grand Muthu Rainbow accueille à bras ouvert la communauté LGBTQ2+ avec tout le divertissement incroyable que vous imaginez. Ce complexe luxueux pour adultes seulement est situé sur la playa Pilar, l’une des plus belles plages du pays. On s’y rend pour les nombreuses activités proposées: karaoké, tennis, kayak, plongée en apnée, discothèque... tout y est pour s’amuser.

4 à 4,5 étoiles

7. Memories Flamenco Beach Resort, Cayo Coco

Le Memories Flamenco Beach Resort est idéal pour... tout le monde! Avec son bar sportif, ses activités, ses grandes suites, ses 4 piscines et sa proximité avec la discothèque de Cayo Coco, il n’y a nul doute que vous saurez en profiter.

4,5 étoiles

8. Melia Cayo Coco, Cayo Coco

Séjournez dans un bungalow sur une lagune, au cœur de la végétation luxuriante au Mélia Cayo Coco. Outre le décor enchanteur, vous devriez être ravis de l’offre gastronomique quotidienne. Entre plats locaux et internationaux, même les palais les plus fins auront de quoi se régaler. La petite taille du site permet des vacances reposantes entre plage, piscine et nid douillet.

4,5 étoiles

9. Grand Aston Paredón Beach Resort, Cayo Paredón Grande

Nouvelle destination dans les cayes de Cuba, Cayo Paredón Grande abrite l’hôtel tout inclus Grand Aston. Les chambres contemporaines décorées avec goût offrent un véritable havre de paix pour des vacances bien méritées. Le complexe 4 étoiles plaît autant aux familles qu’aux couples avec une panoplie d’activités en tout genre.

4 étoiles

10. Memories Caribe Beach Resort, Cayo Coco

Entre mer et lagune, le Memories Caribe Beach Resort est un tout inclus pour adultes seulement situé à Cayo Coco. L’ambiance y est toujours festive, la plage splendide et le service des plus courtois. C’est la destination parfaite pour des vacances entre amis ou en couple sans vider votre tirelire!

4 étoiles

Quoi faire dans les Cayos– en rafale

· Pêche en haute mer

· Plongée en apnée

· Croisière en catamaran

· Suivi des traces d’Ernest Hemingway

À savoir :

· Aéroport: Cayo Coco (CCC)

· La langue officielle est l’espagnol.

· La devise est le peso cubain (CUP), mais les dollars canadiens et américains sont acceptés.

* Les étoiles indiquées ici sont basées sur la classification de Transat, Sunwing et Vacances Air Canada.

