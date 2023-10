BERNIER, Raymond



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 7 octobre 2023, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Raymond Bernier, époux de madame Yolande Pouliot, fils de feu madame Bella Boyte et de feu monsieur Joseph Edouard Bernier. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10h à 10h45.Il laisse dans le deuil outre son épouse Yolande; ses enfants : Michel et Manon et leurs conjointes; ses petites-filles : Marjorie Bernier et Simone Bernier; son arrière-petite-fille Marion Blanchet; ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que ses neveux, ses nièces et ses ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, tél.: 418 527-4294, site web: www.societealzheimerdequebec.com Des formulaires seront disponibles sur place.