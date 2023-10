Déclin de la concurrence au Canada dans les 20 dernières années

Le Canada est un endroit où il y a de moins en moins de concurrence de marché, un déclin observable depuis au moins 20 ans et qui se poursuit encore à ce jour, a trouvé une étude exhaustive du Bureau de la concurrence.

«Cette baisse de l’intensité concurrentielle a pour conséquence que les consommateurs et les entreprises ont moins bénéficié des avantages qu’une économie plus compétitive peut offrir, tels que des prix plus bas, un plus grand choix et plus d’innovation», a avancé le bureau.

D’abord, les analystes ont trouvé qu’une concentration graduelle du capital et de la compétition entre un nombre de plus en plus petit de joueurs, et ce, dans un nombre croissant d’industries.

Comme l’explique le Bureau, «la concentration a augmenté dans les industries les plus concentrées, et le nombre d’industries fortement concentrées a augmenté».

En parallèle, les plus grandes entreprises dans un secteur donné «subissent une concurrence de moins en moins rude de leurs concurrents de plus petite taille».

Cette dynamique rend la tâche plus difficile aux plus petites entreprises, qui peinent davantage à rivaliser avec les grandes entreprises déjà établies. Cela «suggère que de nombreuses industries sont devenues moins dynamiques».

Qui plus est, le Bureau remarque que «les profits et les marges ont tous deux augmenté dans l’ensemble, et ces augmentations étaient généralement plus importantes pour les entreprises qui réalisaient déjà des profits et des marges plus élevés».

Par communiqué, le Commissaire de la concurrence Matthew Boswell réitère la «nécessité» pour le Canada «de moderniser les lois canadiennes sur la concurrence et d’adopter une approche pangouvernementale de promotion de la concurrence».

«Sans l’adoption de politiques favorables à la concurrence, le déclin de l’intensité concurrentielle risque de se poursuivre au Canada», écrit-il.