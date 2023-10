Difficultés financières : le CRTC prêt à alléger les obligations en contenu de Corus

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) s’est dit prêt, jeudi, à diminuer temporairement ses exigences en production de contenu d’intérêt national de Corus Entertainment.

Confronté à une situation financière «difficile» et «contraignante» marquée par une baisse de 61 % de sa trésorerie disponible, Corus a demandé au CRTC de revoir à la baisse ses exigences pour ses chaînes télé anglophones. Présentement, le groupe doit consacrer 8,5 % de ses revenus bruts de l’année précédente à la production d’émissions d’intérêt national (EIN), un taux que Corus souhaite voir diminuer à 5 %.

Dans sa lettre adressée au CRTC, le vice-président de Corus Matt Thompson a pointé du doigt la grève des scénaristes à Hollywood et le contexte économique pour expliquer les déboires du groupe médiatique.

«La hausse de l’inflation continue à affecter les affaires de Corus en perturbant ses chaînes d’approvisionnement, en augmentant les coûts de la programmation, des services et de la main-d’œuvre, en faisant diminuer la demande pour la publicité et en faisant diminuer la demande pour les services de la compagnie, a énuméré le haut dirigeant.

Corus regroupe une trentaine de chaînes télé et une quarantaine de chaînes de radio au pays, incluant les chaînes télé Global, History (Historia en français), Cartoon Network et Teletoon.

Revenus en berne

Les revenus de Corus ont plongé de façon abyssale. Au cours des neuf premiers mois de son année financière 2023, l’entreprise a enregistré une baisse de 7 % de ses profits bruts et a déclaré des profits nets ajustés aux actionnaires de 37,6 millions, en chute de 70 % par rapport à l’année précédente.

L’action de Corus s’est effondrée depuis le début de l’année, passant d’un peu plus de 2 $ au Nouvel An à 0,90 $ à la fermeture des marchés jeudi.

Devant «l’urgence de la situation», le CRTC s’est montré favorable aux demandes de Corus, jeudi. Une décision ne sera cependant pas prise avant la tenue d’une consultation, en cours jusqu’au début de novembre.

Rappelons que la semaine dernière, Bell Média s’est tournée vers la Cour d’appel fédérale pour protester contre une décision du CRTC de renouveler ses licences sans évaluer sa demande de diminution des exigences en EIN.

Les EIN incluent les émissions dramatiques et comiques, les documentaires de longue durée, les émissions de musique et de danse, les variétés et certaines émissions de remises de prix. Le CRTC établit des taux minimaux d’EIN pour inciter les différents groupes médiatiques à investir dans leur production, malgré le coût élevé de ce type d’émission.