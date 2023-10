«Donnez vos billets si vous n’y allez pas!», dit Jean-François Baril

C’est ce qu’a proposé Jean-François Baril au balado d’ Alexandre Dubé lors de leur discussion sportive quotidienne. Mais d'où vient cette suggestion?

Au Centre Bell, on peut de plus en plus constater la présence de sièges inoccupés, même lors de rencontres impliquant des équipes moins renommées. Cette situation, bien que malheureuse, a incité à lancer un appel en direction des détenteurs de billets de saison ainsi que des passionnés du hockey privilégiés, les invitant à faire preuve de générosité. Et si les billets pouvaient être donnés à d’autres passionnés?

Écoutez les arguments présentés par Jean-François Baril , disponible en balado ou en audiovisuel sur la plateforme audio QUB radio :

Le message est clair : partager l'expérience du hockey avec ceux qui n'ont pas la chance ni les moyens de se rendre au Centre Bell. Une paire de billets représente bien plus qu'une simple entrée ; c'est une opportunité de créer des souvenirs inoubliables pour les amateurs de tous âges.

Certains détenteurs de billets envisagent de donner leurs places à des voisins, à des jeunes moins fortunés ou des organismes caritatifs, afin que les sièges vides deviennent le symbole d'un esprit généreux et solidaire.

Au-delà des statistiques, c'est l'amour pour le hockey qui devrait toujours remplir les gradins.

N.B. Ce texte a été écrit à l'aide de l'intelligence artificielle à partir de l'entrevue audio de QUB radio .