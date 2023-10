MARTINEAU, Fernande



Au Centre d'hébergement de Charlesbourg, le 25 septembre 2023, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Fernande Martineau, épouse de monsieur Jean-Jacques Dubois, fille de feu Yvette Soucy et de feu Sarto Martineau. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " située sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Jean-Jacques; ses soeurs : Nicole (Jean Carignan) France (feu Germain Trottier) Charlotte, feu Serge, feu Lise et feu Albert; ses nièces bien-aimées : Sophie Vaillancourt (Chrystophe Molina) et Sarah Vaillancourt (Pierre-Antoine Coulombe); les enfants de son époux : Denis (Lucie Morin) et Nancy (Richard Fortier); ainsi que les membres de la famille Dubois, ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement l'équipe des soins palliatifs du CIUSSS de la Capitale Nationale ainsi que l'équipe du centre d'hébergement de Charlesbourg pour les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (QC), G2J 1B8, tél.: 418-682-6387. www.coeuretavc.ca ou à la Société de recherche sur le cancer, 625 avenue du Président-Kennedy, bur. 402, Montréal Qc, H3A 3S5, www.societederecherchesurlecancer.ca