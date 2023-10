VALLÉE, Louisette



À l'unité J-5000 du Centre d'Hébergement Saint-Augustin, le 8 octobre 2023, à l'âge de 98 ans, est décédée madame Louisette Vallée, épouse de feu monsieur Paul Thomassin. Elle était la fille de feu madame Cédénia Rodrigue et de feu monsieur Joseph Vallée. Originaire de Sainte-Brigitte-de-Laval, elle demeurait à Québec. La famille vous accueilleraà compter de 10h30 au centre commémoratif :L'inhumation se fera au cimetière de Sainte-Brigitte-de-Laval. Elle était la mère de : Lise (feu Gaétan Gravel), Hélène (Jean Boutin), feu Lucille, Denis (Marie-Claude Rioux), France (Claude Deroy) et Monique Thomassin; elle laisse également dans le deuil, ses petits-enfants : Nadia Gravel (Martin Cloutier), Eric et Marie-Eve Fortin, David (Crystal Churchill) et Cynthia Thomassin (Darrel Cabana), Simon (Chantal Lapointe) et Véronique Deroy (Maxime Robitaille), Alexandre (Véronique Vézina), Maxime (Marie-France Gagnon) et Roxanne Giasson (Florian Cario); ses arrière-petits-enfants : Gabriel et Émile, Anabelle, Noah et Zachary, Zoë et Thomas, Émie et Samuel, Jules, Léo et Nellie, Eloi, Margot et Odile; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Thomassin : Bernadette (feu Roger Duchesneau), Blandine (feu Irenée Blouin), Gérard (feu Denise Larouche) et Camille (Lise Gagnon) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Pause-Bonheur en allant sur leur site : " fondationpausebonheur.com ".