LANGIS, Floribert



Entouré d'amour, tout doucement et serein le 11 octobre 2023 à l'Hôpital Général de Québec est décédé monsieur Floribert Langis, fils de feu dame Ernestine Rail et de feu monsieur Maguoire Guirion. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " située sur l'avis de décès du site web : www.lepinecloutier.com Il laisse dans le deuil sa famille d'accueil : monsieur Alfred Bouchard et madame Marie-Marthe Bouchard, Suzanne et Bernard; son amie de cœur Louise Rhéaume; son beau-frère Arthur (Noëlla Vermette); son amie Marisim Gallibert; sa belle-sœur Micheline; ses neveux et sa nièce : François, Sébastien et Marie-Joelle; sa famille naturelle : feu Céline Proulx, feu Gaston Proulx, feu Guy Proulx, Micheline et Carole Proulx, Cathy Morency et Dave Morency; son grand ami Olivier Henri ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du département 3000 de l'Hôpital Général de Québec pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Dystrophie musculaire Canada, 506-1425, René-Lévesque Ouest, Montréal (Qc) H3G 1T4, téléphone : 514-393-3522, https://muscle.ca/fr/ ou par des offrandes de messes.