LACROIX, Herman



À son domicile, le 30 septembre 2023, à l'âge de 82 ans et 4 mois, est décédé monsieur Herman Lacroix, époux de madame Colette Dion, fils de feu madame Emilia Bédard et de feu monsieur Napoléon Lacroix. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 16 h.Il laisse dans le deuil son épouse Colette Dion; ses enfants : Guylène (William Laing), Josée (feu Michel Cyr) et Patrick (Anne-Marie Guilbert); ses petits-enfants: Jonathan et Sébastien Labrie-Lacroix, Philippe et Guillaume Lacroix; ses arrière-petits-enfants: Anthony, Aurélie et Émile; ses frères et soeurs : feu Marc (feu Jacqueline Petitclerc), Carmen (feu Réal Gilbert), feu Claude (feu Céline Briand), feu Denise (feu Jean-Marie Vermette), feu Renelle (Gaétan Gagnon), feu Paul, feu Jean-Clément (Huguette Viau) et Laurier (Jacques Fournier); ses beaux-frères et belles-soeurs Dion : feu Sylvia (feu Denis Carrier), feu Jeannot (Jeanine Tanguay), feu Louisette (feu Marie-Louis Gosselin), feu Louisa (Raymond Lessard), feu Jacques, Jean-Yves, Jacques-André (Jocelyne Leclerc), Laurence (André Roy), feu Yvan (Suzanne Maheux), Yvon (Ginette Vachon) et Charline (Gilles Leblond), ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux fondations suivantes : Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec, téléphone : 418 527-4294, courriel : info@societealzheimerdequebec.com, site web : www.societealzheimerdequebec.com ou Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec, téléphone : 418 656-4999, courriel : info@fondation-iucpq.org, site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.