SANTERRE, Gérard



Au CHSLD Champlain des Montagnes, le 8 septembre 2023, à l'âge de 94 ans et 8 mois, est décédé monsieur Gérard Santerre, époux de feu dame Monique Nadeau, fils de feu dame Rose-Delima Dumais et de feu monsieur Joseph Santerre. Il demeurait à Québec.La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h30 à 12h15.L'inhumation des cendres aura lieu le lendemain au cimetière St-Charles dès 13h30. Outre son épouse, feu Monique Nadeau, il laisse dans le deuil ses enfants : Brigitte, Stéphane (Lynda W Bourget) et Patricia; ses petits-enfants : feu Alexandre, Mélodie (Nathan Vermette) et Alexa; ses frères et sœurs : feu Lorenza (feu Paul Chamberland), feu Roland (feu Françoise Beaulieu), feu Gilberte, feu Éliane (feu Victor Gagnon), feu Adrienne (feu Fernand Dubé), feu Roch (feu Jeanine Gagnon), Fernand (Colette Plaisance), feu Réjean (feu Hélène Boucher) et feu Maurice (feu Gilberte Deschênes); ses beaux-frères et belles-sœurs dont Jacques Nadeau (France Lecavalier) et Micheline Nadeau (Marcel Gaudreault) ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient particulièrement à remercier tous les membres du personnel du CHSLD Champlain des Montagnes, pour l'humanisme démontré à travers tous les soins qui lui ont été prodigués au cours de ses neuf dernières années de vie passées dans cet établissement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix ou tout autre organisme communautaire de votre région, dont la portée vous tient à cœur!