DUPUIS, Liliane Bureau



Au CHUL, le 11 octobre 2023, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Liliane Bureau, épouse de feu monsieur Harold Dupuis. Elle était la fille de feu dame Simone Goulet et de feu monsieur Paul-Émile Bureau. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera dans l'église à compter de 12h30 pour recevoir vos condoléances. Elle laisse dans le deuil ses filles : Carolle (feu Gerry Michaud) et Diane (Robert Trépanier); ses petits-enfants : Annie (Eric), Mathieu (Julie) et Julian (Erin); ses arrière-petits-enfants : Gabriel (Émilie), Marc-Olivier, Laurie-Frédérique, Anne-Sophie, Noémie et Jayden; ses arrière-arrière-petits-enfants : Logan, Elyam, Ariel et Isack; ses frères : Yvon (feu Claudette Giroux), Ronald (feu Florence Charrette), Jean-Claude (feu Pierrette Rouleau) et feu Gilles (Réjeanne Lefebvre); ses beaux-frères et belles-sœurs : Raymond Dupuis (Monique Tessier), Marc Dupuis (Marthe Lapointe), Rachel Dupuis et Raymonde Bilodeau ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du département de cardiologie du CHUL pour leur humanité et leurs soins exceptionnels. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 801, Grande Allée ouest, bureau 124, Québec (Québec) G1S 1C1, téléphone : 418-687-6084, https://michel-sarrazin.ca/faire-un-don