LANDRY, Christiane Bernier



À l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, le 29 septembre 2023, à l'âge de 72 ans, entourée de l'amour de ses proches, est décédée dame Christiane Bernier, épouse de monsieur Jean-Yves Landry. Elle était la fille de feu dame Jeanne d'Arc Drolet et de feu monsieur Armand Bernier. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 10h à 13h30 et sera suivi d'. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Jean-Yves; ses garçons : Sylvain (Jacynthe Langlois) et Sébastien (Audrey Lavallée); ses petits-enfants : Emy, Élianne, Livia, Antoine et Jennifer; ses sœurs : Hélène (Michel), Madeleine (Hervé), feu Marthe (André), feu Marie (Jean-Marie); sa belle-famille Landry : Francine (Gaston), Lise (Lévis), Sylvie (Denis), Roberto (Sylvie) ainsi que ses oncles et tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille désire remercier le personnel de l'IUCPQ et plus particulièrement l'équipe de pneumologie et des soins palliatifs pour leur bienveillance et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.