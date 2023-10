BEAUDOIN, Jean-Marie



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 15 septembre 2023, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Jean-Marie Beaudoin, époux de feu madame Louise Milette. Il était le fils de feu Gérard Beaudoin et de feu Germaine Gingras. Il demeurait à Honfleur, Bellechasse., où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 9h30. Il laisse dans le deuil ses enfants : Marc Beaudoin (Marie-Claude Côté) et Hélène Beaudoin (Dr Lucas Sideris). Il était un grand-père aimant de ses petits-enfants : Daphné-Gemma Sideris, Thomas Beaudoin, Yanni Sideris, Marianne Beaudoin, Sophia Sideris et Mélina Sideris. Il était le frère de : feu Louisette (Gilles Martineau), feu Pierre (Ghislaine Thivierge) et Aline (Eugène Aubé). De la famille Milette, il était le beau-frère de : feu Gisèle (Patrick Bush), Cécile (Laurien Gagnon), Madeleine (feu Hervé Moreau), Denise (Rénald Côté) et Hélène (Aimé Dubé). La famille désire remercier personnellement le groupe du personnel du programme PREV et du centre de Vie de Ste-Claire pour leur accompagnement et leur soutient. La direction des funérailles a été confiée à la :