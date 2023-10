HARDY, Camillien



Fils de feu Camille Hardy et de feu Anne-Marie Bouchard. Laissant dans le deuil sa conjointe, son fils, ses soeurs, frères, belles-sœurs, beaux-frères, nièces, neveux, cousines, cousins, amies et amis... " Depuis le Saguenay, entre Sept-Îles, la Beauce et Gatineau, j'ai fait maintes tournées pour voir mes gens. Je m'arrête à Lévis. ...là où "ma Thérèse", et sa famille m'ont comblé d'amour et d'affection, et ce réciproquement. Leur affliction est aussi grande que leur soutien l'a été. N'oubliez pas nos bonheurs, nos parties de chasse, de pêche, de sucre, de Mahjong, de Curling. Ainsi, je ne serai jamais bien loin de vous toutes, tous... ", mais les parents et amis qui le désirent sont invités à rendre hommage à Camillien chacun à leur façon.