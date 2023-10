Explosion d'un hôpital de Gaza: Trudeau pas prêt à trancher sur la responsabilité du drame

Justin Trudeau n’est pas prêt à trancher sur la responsabilité derrière l’explosion à l’hôpital de Gaza malgré le fait qu’Israël a partagé «certains éléments préliminaires» qui ont permis au président américain Joe Biden de se ranger du côté de la thèse israélienne.

«[...] Oui, on a vu certains éléments préliminaires, mais on va continuer de travailler avec nos alliés le plus rapidement possible avant d’établir des conclusions finales et fermes», a déclaré le premier ministre en conférence de presse à Ottawa, jeudi..

