ROBERT-GIROUX, Lorraine



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 22 juin 2023, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Lorraine Robert, épouse de feu monsieur Paul-Yvan Giroux. Elle était la fille de feu monsieur Joseph Robert et de feu madame Géraldine Latouche. Elle demeurait à Québec.où la famille vous accueillera à compter de 13h,. Madame Robert laisse dans le deuil ses enfants : Paule (Martin Vézina) et Marc (Marie-Christine Pelletier) ; ses petits-enfants : Laurence et Pierre-Alexandre (Ariane Cassista), Charles-Antoine et Louis-Félix ; ses belles-soeurs : Charlotte Giroux (feu Maurice Laberge) et Francine Giroux ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Elle était également la soeur de feu : Jean-Guy Robert (feu Yolande Guay) et Jacquelin Robert (feu Thérèse Lapointe). Un remerciement spécial à tout le personnel du département de cardiologie de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus ainsi qu'à l'équipe des soins à domicile du CLSC Québec-Nord pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don à Diabète Québec, 8550, boulevard Pie-IX bureau 300, Montréal H1Z 4G2 www.diabete.qc.caElle a été confiée à la maison funéraire