CHAMPEAU, Adrienne



À Québec, le 27 septembre 2023, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Adrienne Champeau, épouse de monsieur André Lefebvre. Elle demeurait autrefois à Sherbrooke. Elle était la fille de feu madame Albertine Pelletier et de feu monsieur Adrien Champeau.La famille vous accueillera aule jour des funérailles,Les cendres seront déposées au Columbarium de Saint-Félix à une date ultérieure. Outre son époux, Madame Champeau laisse dans le deuil ses enfants : Céline (Mario Demers) et Nathalie; ses petits-enfants : Mathilde, Florent et Guillaume; ses sœurs et frères : Géraldine (feu Ferréol Moreau), Françoise (Fernand Fauteux), Jacques (Geneviève Crête), Jacqueline (Michel Robillard), Hélène (Marcel Beloin), Monique (feu Gaston Duquette), Alain (Gisèle Cloutier), Lise (Jacques Giguère), Céline (Marius Crète) ainsi que son beau-frère Fernand (feu Jeannine Beaudoin), de même que plusieurs nièces, neveux, cousines, cousins, parents et ami(e)s. Madame Champeau était également la sœur de feu Fernand (Claire Gaudet), feu Roger (feu Marthe Gendron), feu Lucie (Jean-Guy Perras) feu Jean-Marie (Réjeanne Pomerleau), feu Paul-Émile, feu Gilles (Sylvie Robidas) et la belle-sœur de feu Maurice (feu Régina Tardif), feu Rolland (feu Dorothée Côté), feu Jean-Marc, feu Paul-Émile (feu Thérèse Trottier), feu Jeannine (feu Gérard Bélair), feu Carmelle (Jérôme Coupal). La famille remercie de façon particulière le docteur Vincent Laroche, du Centre intégré de cancérologie (CIC) de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, qui a prodigué, avec grande empathie et humanisme, les meilleurs soins à madame Champeau pendant plusieurs années. Les remerciements s'adressent également à tout le personnel hospitalier pour leur grand dévouement dans leur accompagnement de madame Champeau. En souvenir de madame Champeau, la famille vous invite à faire un don à la Fondation du CHU de Québec : par chèque au nom de Fondation du CHU de Québec en précisant que votre don est pour " le fonds 4500887 pour Docteur Vincent Laroche " - l'adresse postale d'envoi est : 1825 boul. Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (QC) G1J 0H4; par appel téléphonique au numéro 418 525-4385 avec carte de crédit en précisant que le don est pour le Fonds 4500887 pour les recherches de Docteur Vincent Laroche; enfin sur le formulaire du site même de la Fondation du CHU de Québec, https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW//, à la réponse de la troisième information demandée, on inscrit Fonds 4500887 pour les recherches de Docteur Vincent Laroche.