BÉLANGER, Lucien



À Lévis, le 3 octobre 2023, à l'âge de 84 ans, est décédé paisiblement monsieur Lucien Bélanger, époux de madame Lise Bégin, fils de feu Hildegarde Boisvert et de feu Arthur Bélanger.Outre son épouse depuis 62 ans, il laisse dans le deuil ses enfants : Sylvie et Martin (Paul); ses petits-enfants : Geneviève et Maxime; ses arrière-petits-enfants : Alexie et Émile; son frère Paul-Henri; sa soeur Monique; ses belles-soeurs des familles Bélanger et Bégin ainsi que ses neveux, ses nièces, autres parents et ami(e)s. Natif de Saint-David à Lévis, Lucien était un passionné des travaux manuels dont la menuiserie, ayant entre autre, construit la maison familiale. Il a mené une carrière en tant que machiniste chez PH Tech. Il était également un passionné de musique, vélo et jardinage. La famille recevra les condoléances à lade 13 h à 16 h.La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du 5e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi que toute l'équipe du CHSLD Pavillon Bellevue qui ont pris soin de Lucien pendant les 3 derniers mois. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, Québec, téléphone : 418 835-7188, www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.