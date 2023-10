ST-CYR, Nicole



Au centre d'hébergement d'Assise, le 4 août 2023 est décédée madame Nicole St-Cyr à l'âge de 81 ans. Née le 5 janvier 1942, elle était la fille de feu monsieur Richard St-Cyr et de feu madame Cécile Gagné. Elle était la femme de feu monsieur Lionel Giroux. Elle laisse dans le deuil ses enfants Jean Pelletier (Anne Parent), Louise Pelletier (feu Jorge Da Silva) et Nancy Pelletier, ses petits-enfants, Marie-Pier Pelletier, Audrey Pelletier, Marie-Ève Da Silva, Alexandra Pelletier, Kristopher Salse, Michaël Da Silva et Francesca Salse ainsi que 6 arrière-petits-enfants, Emmett, Ellie, Léonard, Arthur, Albert et Remie-Ambre, ses soeurs, feu Lise St-Cyr (feu Gilles Marsolais) et Céline St-Cyr (Émile Désilets) ainsi que ses neveux et nièces et leur conjoint, Diane, Pierre, Ninon, Jacques, France, Yan et ses grands amis Sylvie et Raynald, et beaucoup d'autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances à la :dès 13h30.Ses cendres seront ensuite mises au columbarium. La famille souhaite remercier tout le personnel du centre d'hébergement d'Assise pour les bons soins prodigués.