Fausses déclarations de taxes: 1,3 M$ d’amendes pour deux entreprises et leurs administrateurs

Deux sociétés du Centre-du-Québec et leurs deux administrateurs ont été condamnés à payer des amendes de plus de 1,3 million $ pour des accusations de fraude fiscale.

Les deux entreprises concernées sont Les Portes de Chez Vous inc. et Ma Ferme Intensive inc., toutes deux situées à Sainte-Marie-de-Blandford, a rapporté Revenu Québec jeudi, par voie de communiqué.

Le montant total des amendes s’élève à 1 370 452,52 $. Les administrateurs ont plaidé coupables de fraude fiscale, alors que 53 fausses déclarations avaient été produites dans le but d’obtenir des remboursements de taxes.

Après perquisitions, l’enquête a déterminé que la société Les Portes de Chez vous inc., administrée par Patricia Gazaille, avait également effectué 189 fausses inscriptions dans les registres de la société.

Une seconde enquête a pu prouver que l’administrateur de la société Ma Ferme Intensive inc. Alexandre St-Laurent Pelletier, après son inscription aux fichiers de la TPS et de la TVQ par sa conjointe, Patricia Gazaille, avait lui aussi fait de fausses déclarations pour obtenir des remboursements de taxes.

Au total, les deux administrateurs ont participé à 315 fausses inscriptions dans les registres de la société.

Patricia Gazaille, 32 ans, a écopé d’une peine de détention de 8 mois et 686 440,80 $ d’amendes à payer. Son entreprise devra payer 212 541,14 $.

Alexandre St-Laurent Pelletier, 35 ans, devra s’acquitter de 447 614,34 $ et son entreprise de 23 856,24 $.