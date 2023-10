LATOUCHE, Marie-Paule



Au centre d'Hébergement Yvonne Sylvain, le 10 octobre 2023, à l'âge de 91 ans, est décédée, madame Marie-Paule Latouche. Elle était la fille de feu monsieur Émile Latouche et de feu madame Lucille Marcoux. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport).vous êtes invités à vous rendre directement àoù la famille vous accueillera à compter de 13h.et sera suivi de l'inhumation au cimetière de Saint-Thomas-de-Villeneuve. La direction des funérailles a été confiée à la maisonMadame Latouche laisse dans le deuil sa soeur Marie-Claire (Yvan Martel) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et soeurs : Thérèse, Pauline, Léopold, Claude et Denise ainsi que ses beaux-frères : Paul-Henri, Maurice et André.