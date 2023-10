BEAUMONT, Georges-Henri



Au Centre d'hébergement de Montmagny (Foyer d'Youville), le 30 septembre 2023, à l'âge de 95 ans et 3 mois, est décédé monsieur Georges-Henri Beaumont, époux de feu dame Colombe Lavoie. Il était le fils de feu monsieur Gustave Beaumont et de feu madame Roberta Létourneau. Il demeurait à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. La famille accueillera parents et ami(e)s à lale vendredi 20 octobre 2023 de 19h à 21h et samedi, jour des funérailles, à compter de 9h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Vous pourrez vous joindre à la famille via : https://cmatv.ca/fr/funerailles-diffusion/ à compter de 11h pour assister aux funérailles en direct. Il laisse dans le deuil, ses enfants : Danielle (Serge Fournier), Clément (Suzette Poulin), Myriam (feu Laurent Lortie), Vincent (Claire Pichette), François (Carole Bédard), Sarah (Laurent Samson), René (Marie-France Majeau), ses 12 petits-enfants et ses 12 arrière-petits-enfants. Il laisse aussi dans le deuil ses deux soeurs et une belle-soeur : Claire (feu Maurice Turenne), Agathe et son amie Sylvie Corriveau, feu André (Lucille Daigle). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lavoie: Michèle (feu Jean-Marie Vanier), Reine-Marie (André Belley), feu Gérald (Lucille Gaudreau), Jean-Noël (Lison Deschênes), René (Micheline Richard), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et amis(es). Outre ses parents et Colombe, il est parti rejoindre ses frères et ses soeurs : Marguerite, Lucie, Julien, Roger, Jeanne, Estelle, Rose-Alice, Jean, Paul-Arthur, Madeleine, André, Marcel, Robert. La famille désire remercier Denise et Aimé, voisins de leur père, pour toute l'aide apportée à celui-ci au cours des dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de la paroisse de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la