Consultation sur le 3e lien: Gilles Lehouillier veut un plan de match «d’ici les Fêtes»

Le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, veut que le gouvernement du Québec fasse connaître son plan « d’ici les Fêtes » au sujet de la consultation qu’il compte mener à propos du 3e lien.

«On souhaiterait être informés sur les projets et qu’on soit consultés. Tunnel? Pont? Etc. On n’en sait rien. On souhaiterait avoir l’heure juste. C’est quoi le plan de match et vers où on s’en va?», a lancé M. Lehouillier, jeudi après-midi, en marge d’une encontre de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ).

D’après lui, «ça va être important qu’on le sache pour éviter les spéculations de toutes sortes autour de ce projet-là. Il va falloir que ce soit rapide. On aimerait, d’ici les Fêtes, avoir minimalement un plan de match».

Rappelant qu’il y avait un consensus en 2021 au sujet du Réseau express de la Capitale (REC), le maire de Lévis a dit «qu’on n’a pas besoin de référendum» ni sur le 3e lien ni sur le tramway de Québec.

«Il y avait 4 éléments majeurs (dans le REC). À l’exception des voies réservées (à Lévis), les autres projets ne bougent pas, a-t-il rappelé. Mon Dieu que c’est compliqué de réaliser de grands projets dans la région. Dès que le gouvernement se sera fait une idée, on aimerait ça qu’il rencontre préalablement tous les élus de la région.»

Marchand parle des pentes

D’autre part, le maire de Québec, Bruno Marchand, a minimisé la portée de l’appel d’offres lancé récemment par le bureau de projet du tramway pour mieux connaître les pentes, les infrastructures et les sols tout au long du parcours du tramway.

« Le travail technique qu’il y a à faire pour construire une infrastructure de transport, c’est d’une complexité inouïe (...) Le travail se fait en continu pour améliorer la connaissance, faire les forages qu’il faut, s’assurer de l’expertise qui a été développée et, en même temps, s’assurer qu’il n’y ait pas de surprises quand on va arriver sur les lieux », a-t-il mentionné.

D’après lui, « ce n’est pas ‘je prends ma pelle de mon carré de sable et je regarde de quoi est composé le sol’. C’est pas ‘j’estime à vue d’œil qu’il y a une pente’. On sait tout ça ».

Le maire a ajouté « qu’on est dans la précision ici. Tout le monde à Québec sait qu’il y a de la pente. On ne vient pas de réaliser ça ».

L’idée de cet appel d’offre est donc de « maximiser les connaissances » et non pas de chercher, par exemple, des alternatives pour le tunnel qui doit relier la haute et la basse ville, a assuré le maire.

Patrick Paquet, chef d’Équipe priorité Québec, a dit ne pas croire ces arguments. Malgré les démentis du maire, il s’est dit convaincu que cet appel d’offres a été demandé par les consortiums qui discutent actuellement avec la Ville et qui doivent déposer leurs offres financières pour le volet « infrastructures » du tramway d’ici le 2 novembre.

« Pourquoi on n’a pas lancé cet appel d’offres avant? Je pense qu’on l’échappé! », a avancé M. Paquet.