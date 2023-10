Intimidation d’une victime: un juge donne une peine plus clémente à contrecœur

Un juge de Calgary qui aurait voulu imposer une peine de trois ans de prison ferme à un accusé d’agression sexuelle pour avoir tenté de pousser sa victime à retirer sa plainte sous l’effet de menaces violentes a dû se résoudre, à contrecœur, à l’enfermer seulement 10 mois.

«Cela va au cœur du système judiciaire. La sentence appropriée dans les circonstances est une peine minimale de trois ans. Cependant, je suis confronté à une soumission commune. Si je devais la rejeter et imposer une peine appropriée, tout cela ne servirait à rien», a déploré mercredi le juge Bruce Fraser en rendant sa décision, selon le Calgary Herald.

Mercredi, le magistrat ne se serait pas gardé de commentaires pour laisser savoir son désaccord face à la suggestion commune de la Couronne et de la défense, qui proposaient seulement 10 mois derrière les barreaux dans le dossier Anthony Breckeridge, à Calgary.

L’homme de 22 ans avait été trouvé coupable d’avoir menacé la femme qui l’accusait d’agression sexuelle de brûler sa maison ou de tuer ses parents devant elle, et ce, à plus de 30 reprises via les réseaux sociaux, par appel et en personne, selon le média anglophone.

De l’avis du juge, l’accusé aurait facilement pu écoper d’une peine de huit ans de prison pour son délit d’intimidation, qui vient s’attaquer au cœur même du système de justice.

Mais cela n’aurait servi à rien, puisque «la défense ferait [alors] appel [de la décision] et la couronne la concèderait», a soulevé le magistrat, selon le média anglophone.

Selon la Cour suprême, les juges ne devraient que très rarement déroger d’une suggestion commune, selon le Calgary Herald.

À la peine de 10 mois de prison s’ajouteront également deux ans de probation, ainsi qu’un couvre-feu à respecter durant la première année.

Vu une peine précédente, il lui resterait cinq ans et demi à purger derrière les barreaux, selon le média anglophone.