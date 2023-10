Journée mondiale du cancer du sein: une vidéo choc pour sensibiliser les femmes

En cette journée mondiale du cancer du sein, la Fondation cancer du sein du Québec présente une vidéo choc pour sensibiliser les femmes.

Au Québec, une femme sur huit souffre du cancer du sein, la principale cause de décès chez les femmes de 30 à 49 ans. Plus de 7000 femmes sont diagnostiquées par année, selon les données fournies par la Fondation cancer du sein du Québec.

Cette campagne choc a pour but de sensibiliser les femmes sur le cancer du sein, tout en les incitant à aller se faire dépister avant qu’il ne soit trop tard.

Nathalie Preston, bénévole et diagnostiquée avec un cancer du sein à l’âge de 42 ans, témoigne à TVA Nouvelles la difficulté de recevoir une telle nouvelle. «Sur le coup, on n’y croit pas. On joue à l’autruche. Ç’a été une étape difficile, mais après il y a un second souffle. Tu apprends à vivre avec», commente-t-elle.

Celle-ci ajoute également que toutes femmes devraient se faire analyser les seins par un professionnel afin d’éviter le pire. «Ça m’a sauvé la vie», conclut-elle.

Le Programme québécois de dépistage du cancer du sein est offert gratuitement aux deux ans aux femmes de 50 à 69 ans. Le Programme québécois de cancérologie stipule qu'une «requête sera soumise à l'INESSS pour évaluer la pertinence d'inclure les femmes de moins de 50 ans dans un dépistage systématique du cancer du sein». Ils ajoutent également que tous médecins et infirmières practiciennes spécialisée peuvent prescrire une mammographie à une femme plus jeune que 50 ans, «selon l'évaluation du risque individuel».

«On évalue une nouvelle façon de dépistage, selon le risque, pas juste l’âge. Si à 20 ans, tu as un cancer du sein, tu n’as pas 40 ans, tu n’auras pas plus de dépistage», explique Karine-Iseult Ippersiel, la présidente-directrice générale de Fondation cancer du sein du Québec.

Voyez les explications complètes ci-dessus