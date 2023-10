La série télé sur les Stastny: Luc Picard prêt à la réaliser et à y jouer

Luc Picard est emballé à l’idée de réaliser la série télé sur les frères Stastny et pourrait même tenir un rôle dans cette production qui racontera comment le trio slovaque a fui son pays pour venir jouer avec les Nordiques de Québec, au début des années 1980.

• À lire aussi: Luc Picard au coeur d'un projet de série télé sur l’évasion des frères Stastny

«Mon implication? Réalisation d’abord, mais probablement jouer aussi, je ne sais pas. On verra, c’est encore loin, ce n’est pas écrit», a confié Luc Picard, que Le Journal a rencontré en marge de sa participation, au théâtre Le Diamant, à la pièce Le projet Riopelle.

Le mois dernier, on a appris que le producteur Christian Larouche planche sur l’adaptation du livre Les Stastny: le coup de génie de Gilles Léger, du journaliste Robert Laflamme, paru en 2012.

Il souhaite en faire une série télé de six épisodes d’une heure qui sera intitulée Opération Stastny et dont le scénario sera signé par Érik K. Boulianne, Jean-François Leblanc et Marc-André Rioux.

«Christian m’a parlé de ça il y a sept ou huit mois, raconte Luc Picard. Oui, c’est quelque chose qui m’intéresse. Plus le côté politique que le volet hockey. Le rapatriement des Stastny, c’est une bonne histoire d’espionnage. Après, ce que je trouve intéressant, c’est de découvrir le Québec à travers leurs yeux. Quand ils arrivent ici, c’est un peu le cirque, il y avait un tel tapage publicitaire. Ils ont été bien accueillis et ils se sont super bien adaptés.»

Si le producteur arrive à boucler son financement, évalué à 1,1 M$ ou 1,2 M$ par épisode, il prévoit pouvoir démarrer le tournage en 2025.