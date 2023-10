Le Hamas et le silence des artistes

En voyant la vitesse avec laquelle certains ont balayé sous le tapis les atrocités commises par le groupe terroriste Hamas en Israël, je pense beaucoup à la chanson Nuit et brouillard de Jean Ferrat, sur les horreurs des camps de concentration.

«On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours / Qu’il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour / Que le sang sèche vite en entrant dans l'Histoire / Et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare».

Comme j’aimerais qu’aujourd’hui des artistes prennent leur guitare pour dénoncer ce qui s’est passé le 7 octobre...

SILENCE, ON VIOLE

En Angleterre, 2000 artistes ont signé une lettre du groupe «Artists for Palestine UK» appelant à un cessez-le-feu et condamnant les actes de «crimes de guerre d’Israël».

Ils disent: «Bien que nous condamnions tout acte de violence envers des civils et toute violation du droit international, peu importe qui les commet, nous sommes dans l’obligation de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour mettre fin à la cruauté sans précédent qui est infligée à Gaza.»

Vous avez bien lu. Pas un mot sur la «cruauté sans précédent» qui a été infligée aux Juifs le 7 octobre. Pas un mot pointant spécifiquement le Hamas. Pas un mot pour les 199 otages. Pas un mot pour les familles complètes, pères, mères, et leurs nombreux enfants retrouvés ligotés et brûlés vifs.

Des musiciens signent une lettre et ne disent pas un mot sur les 260 jeunes tués comme des canards au festival de musique Supernova? Pas un mot sur Noa Argamani, étudiante universitaire de 25 ans dont on a vu les images, hurlant «Ne me tuez pas!», alors qu’elle est kidnappée par les prédateurs du Hamas?

David Mencer, ancien président de Labour for Israel, a qualifié les signataires de cette lettre de «mésadaptés» et de «weirdos». «Je les invite à tenter leur chance à Gaza sous le régime du Hamas. Je promets de signer une lettre quand ils seront emprisonnés et supplient qu’on les libère.»

J’aime beaucoup l’actrice Tilda Swinton. Mais quand je vois qu’elle fait partie des signataires de cette lettre, je me demande pourquoi elle n’a pas insisté pour que l’on y montre un minimum de compassion pour les femmes violées et les personnes âgées survivantes de l’Holocauste qui ont été torturées. Ce qui s’est passé le 7 octobre n’est pas anecdotique.

Le 13 octobre, à la radio française France culture, l’écrivaine palestinienne et canadienne Yara El Ghadban s’est fait demander par l’animateur de réagir au massacre du 7 octobre.

Elle a dit que lorsqu’elle a vu les premières images de parachutes débarquant en Israël, elle a perçu cela comme des images de «libération» de Gaza. Et elle a condamné le fait que les médias aient évacué le «contexte».

«C’est facile de dire voilà les méchants, voilà les victimes. Il faut rappeler comment on en est arrivés là. On essaye de mettre le Hamas comme si c’était un groupe à part. Il faut savoir que le Hamas est le produit d’un contexte très très clair de colonisation et d’occupation. Selon moi, on ne peut pas parler du Hamas sans rappeler ces choses-là.»

PRENDRE UNE GUITARE

Oui Monsieur Ferrat, le sang sèche TRÈS vite en entrant dans l’histoire.