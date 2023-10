Le prix à payer pour se remettre en forme

Histoire de nous mettre au diapason de nos ados qui ont entrepris une nouvelle année scolaire et qui se sont inscrits tous les deux dans une discipline sportive, mon chum et moi avons décidé de nous remettre à la course à pied à la mi-août.

Ce fut plus ardu pour lui que pour moi qui suis plus en forme, mais après 9 semaines, je trouve ça tough de le suivre, puisqu’au fil de l’entraînement il est devenu meilleur, mais surtout qu’il est plus compétitif.

Comment calmer ses ardeurs et lui faire comprendre que ce qui me plaisait au début est devenu une corvée depuis que l’esprit de compétition a fait son apparition ? Je suis triste à l’idée de lâcher, mais j’y songe de plus en plus tant le plaisir de juste courir pour courir est disparu.

Anonyme

J’ai vécu pareil dilemme jadis avec le tennis et j’ai choisi de lâcher mon entraînement. Je ne vous le recommande pas, car ça m’a privée de la pratique d’un très beau sport. Pourquoi ne pas dire à votre chum que vous allez désormais courir pour le plaisir et non plus pour gagner, et vous en tenir à votre rythme à vous quelle que soit sa décision à lui ?