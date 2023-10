Le Québec n’a plus besoin du PLQ

On a longtemps rigolé des chicanes au sein du PQ.

C’est maintenant au PLQ qu’on se crêpe le chignon, parce qu’on ne sait plus qui on est, où on doit aller et comment on doit y aller.

Examen

Mettons que vous êtes un boxeur. Vous livrez un combat important et vous êtes complètement déclassé.

Que ferez-vous après? Avant toute chose, vous examinerez une vidéo du combat pour comprendre vos faiblesses et ce que vous devez changer.

Vous ferez une autocritique, un examen de conscience.

C’est ce que le PLQ refuse obstinément de faire.

S’il faisait cet examen de conscience, il s’apercevrait que si de moins en moins de Québécois votent pour lui, c’est parce qu’ils estiment qu’il ne sert à rien.

Un parti est une sorte de produit commercial. Il vend des gens, des valeurs, des idées et des politiques.

Si on ne vote pas pour vous, si on ne vous achète pas, c’est que l’électeur-consommateur estime que vous n’en valez pas la peine.

Pour beaucoup, la CAQ est devenue le PLQ 2.0, et le PLQ actuel est devenu le porte-étendard des anglophones et de ceux qui portent leurs valises.

Comme tout examen de conscience est forcément douloureux, le PLQ a préféré accoucher d’un document qui ressemble à un programme électoral, rempli de vœux pieux ou de positions déjà véhiculées par la CAQ et déjà rejetées par Ottawa, comme le rapport d’impôt unique ou des pouvoirs accrus en immigration.

Une réforme du Sénat canadien? Sérieusement.

Tant qu’il ne fera pas face à la vraie cause de son déclin, qui est d’avoir cessé d’être nationaliste, ce qui a ouvert un boulevard à la CAQ, le PLQ restera aussi mal pris que si Philippe Couillard annonçait son retour triomphal.

Le PLQ dit vouloir défendre le français et les francophones (je vous entends rigoler d’ici et vous n’avez pas tort).

Mais le Canada d’aujourd’hui n’a plus rien à voir avec le Canada des années de gloire du PLQ.

Plus augmentera le pourcentage de Canadiens nés à l’étranger, plus il deviendra absurde de vouloir défendre le français, puisque les nouveaux arrivants ont, eux aussi, dû renoncer à une partie de leur culture d’origine.

Référendum

Ça va si mal au PLQ qu’il est même déserté, comme le notait Normand Lester, par les filous qui ont paradé jadis devant la commission Charbonneau: il n’y a plus d’argent à faire au PLQ.

Comme si ça n’allait pas assez mal, personne ne souhaite diriger ce parti sauf un homme, Frédéric Beauchemin, avec zéro expérience politique, zéro charisme, subtil comme un 2 X 4, que moins de 2% des électeurs reconnaîtraient dans la rue, et qui est présentement exclu du caucus le temps de faire la lumière sur des allégations de harcèlement psychologique.

Le PLQ doit prier pour que la souveraineté reprenne du poil de la bête. S’y opposer est son seul et unique fonds de commerce.