Le Rouge et Or veut terminer la saison régulière sur une bonne note face au Vert & Or

Même s’il n’y a plus d’enjeu au classement pour la visite du Vert & Or de l’Université de Sherbrooke, dimanche, le Rouge et Or veut terminer la saison régulière sur une bonne note.

Le Rouge et Or terminera la saison au deuxième rang du classement peu importe ce qui va arriver au cours des deux prochaines semaines. «C’est un match important pour les deux équipes, a mentionné l’entraîneur-chef Glen Constantin. On veut bien faire dans les trois facettes de jeu pour entrer dans les éliminatoires sur une note positive. Quant à Sherbrooke, ils se battent pour une place dans les éliminatoires.»

Constantin a aimé ce qu’il a vu, mercredi soir, lors du retour au boulot. «L’entraînement s’est déroulé à un bon rythme, les gars étaient concentrés et il y avait une bonne énergie, a-t-il souligné. J’ai senti un renouveau. L’attention aux détails donne de grosses choses.»

Le Vert & Or souhaite lui aussi rebondir d’une sévère défaite de 39-7 à Concordia. «Peu importe l’adversaire, a précisé Constantin, on doit jouer à nos standards et ne pas se préoccuper de l’autre équipe. On n’a pas vu Sherbrooke depuis le premier match de la saison, mais c’est une équipe qui court bien le ballon et dont la défensive est agressive.»

Motivation supplémentaire pour le Vert & Or?

Toujours à la recherche d’une première victoire après six défaites, le Vert & Or utilisera-t-il la déclaration du receveur Kevin Mital faite après la défaite contre Montréal? «C’est le genre de déclarations qui va se retrouver dans le vestiaire et tant mieux si ça motive Sherbrooke puisque ça va nous forcer à offrir une meilleure performance, a mentionné Constantin. Kevin parle souvent et ça force ses coéquipiers à appuyer ses propos.»

Mital avait été clair sur les intentions du Rouge et Or. «C’est plate, mais Sherbrooke va manger une volée parce que c’est l’équipe qui va se retrouver sur notre chemin lors du prochain match.»

Des fleurs pour Justin Cloutier

Utilisé dans plusieurs formations même s’il n’occupe pas encore le poste de partant, Justin Cloutier abonde dans la même sens. «On doit jouer à notre niveau, a indiqué le secondeur de première année. On doit revenir aux bases. On doit progresser. C’est le fun que je vois de plus en plus d’action. Je veux amener l’équipe à un autre niveau.»

Constantin avait de bons mots pour le joueur défensif par excellence en Division 1 en 2022 et 2023 dans l’uniforme des Titans de Limoilou.

«Il y aurait plus de recrues sur le terrain si tout le monde jouait comme Justin, a-t-il souligné. Justin est un candidat pour le titre de recrue de l’année dans le RSEQ.»

Constantin ne questionne pas le désir de ses ouailles pour la défaite à sens unique à Montréal. «Ce n’est pas une question de volonté, a-t-il assuré. On a commis beaucoup d’erreurs et crédit à Montréal qui nous a dominé dans les trois facettes du match. L’interception en début de match nous a coupé le souffle. Il nous manquait plusieurs joueurs, ce qui explique certaines choses, mais ce n’est pas une excuse.»

Plus de 13 000 billets ont trouvé preneur pour ce dernier match de la saison régulière.